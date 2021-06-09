Шойгу рассказал о подготовительных учениях перед «Западом-2021»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах провести серию подготовительных учений, которые будут предварять стратегическое командно-штабное учение «Запад-2021».

«До этого у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана», - заявил Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны.

По его словам, до конца года помимо «Запада-2021» запланировано большое количество мероприятий боевой подготовки. Министр напомнил, что ранее в российских Вооруженных силах прошли контрольные внезапные проверки боеготовности и выразил недоумение тем фактом, что они «напугали» западных соседей, хотя проверки проводились планово и не нарушали международные договоренности.

«Отмечу, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договоренностями. Тем не менее они почему-то сильно напугали наших западных соседей», - сказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны.

Он напомнил, что в проверках было задействовано 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов, в том числе самолеты дальней и военно-транспортной авиации. На 101 полигоне прошло более 4000 занятий, тренировок и учений различного масштаба. Проверяемые объединения и соединения осуществляли перегруппировку на расстояния свыше 3,5 тысяч километров. Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии совершил межфлотский переход в Черное море протяженностью свыше 1,3 километра. ВДВ отработали подготовку и применение в составе межвидовой группировки войск, при этом осуществили десантирование на дальность полторы тысячи километров.