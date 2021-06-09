В Праге несколько сотен человек протестуют против «паспортов вакцинации»

Возле парламента Чехии на площади находится около 300 человек, которые вышли на акцию протеста. Одни с баннерами, а другие выкрикивают различные лозунги против правительства и его действий во время пандемии COVID-19.

Протестующие заняли перекресток улиц в центре Праги. Они кричат и свистят в сторону проезжающих мимо автомобилей, которые едут в нижнюю палату парламента.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе все-таки введут так называемые COVID-паспорта. Об этом договорились лидеры стран ЕС на экстренном саммите.