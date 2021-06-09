Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok и Wechat

Президент США Джозеф Байден распорядился отменить указ своего предшественника Дональда Трампа о запрете использования на территории США приложений TikTok и Wechat, которые, по словам экс-главы Белого дома, угрожают безопасности личных данных американцев

Согласно указу министерства торговли США, на которое ссылается New York Times, указ распространяется на ряд указов Трампа, изданных с целью «предотвратить рост влияний китайских IT-компаний».

В прошлом году американский суд принял решение о временном блокировании запрета на скачивание приложения TikTok на территории государства, который ранее был введен администрацией президента Дональда Трампа.