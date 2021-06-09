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В Москве выразили надежду, что встреча Путина и Байдена принесет ответы на многие вопросы

Кира Карон
17:30 09.06.2021
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в РФ надеются на ответы после встречи Путина и Байдена.
В Москве выразили надежду, что встреча Путина и Байдена принесет ответы на многие вопросы
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress
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Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена принесет, по ожиданиям российской стороны, ответы на многие вопросы. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«С ней связываются очень серьезные ожидания. Это действительно важнейшее событие международного календаря, и это событие, как мы надеемся, принесет с собой ответы на многие вопросы», - сказал он.

Ранее в Кремле поделились информацией о планируемой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предложения о конкретном месте мероприятия в Женеве есть, но окончательный вариант будет оглашен одновременно с американской стороной.

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