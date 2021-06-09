Россия и Турция высоко оценили работу Совместного центра в Нагорном Карабахе

Россия и Турция дали высокую оценку работе Совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили российского дипведомства по итогам консультаций с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

«Дана высокая оценка деятельности российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Условлено продолжать работу над разблокированием экономических и транспортных связей в Закавказье», - цитирует РИА Новости сообщение МИД РФ.

Российскую сторону представляли заместители министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, Александр Грушко и Андрей Руденко. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы совместного разрешения различных региональных кризисов, включая конфликт в Сирии и на палестино-израильской границе. Дополнительно российская сторона указала на «необходимость взвешенного подхода к ситуации на юго-востоке Украины, недопустимость поддержки милитаристских устремлений Киева и разного рода антироссийских инициатив».