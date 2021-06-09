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Шойгу получил высшую награду Российской академии художеств

16:39 09.06.2021
Орден «За служение искусству» был присужден главе оборонного ведомства за соавторство идеи создания Главного храма Вооруженных Сил России, а также за непосредственное руководство строительством.
Шойгу получил высшую награду Российской академии художеств
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу получил высшую награду Российской академии художеств. Орден «За служение искусству» был присужден главе оборонного ведомства за соавторство идеи создания Главного храма Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в ТАСС, сославшись на пресс-службу Московского патриархата. 

В сообщении говорится, что президиум Российской академии художеств принял во внимание как огромный труд, так и современные методики и новые технологии, а также выдающиеся архитектурно-художественные качества Главного храма ВС РФ, построенного под Кубинкой. 

Награда присуждена Шойгу не только как соавтору идей художественного и смыслового наполнения собора, но и как непосредственному руководителю строительства. 

Сообщается, что орден «За служение искусству» будет вручен министру обороны, как только тот найдет возможность лично посетить Российскую академию художеств. 

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