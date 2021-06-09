Шойгу оценил производственный потенциал Промтехнопарка «КСК»

Сергей Шойгу посетил действующие цеха нового промышленного технопарка «КСК» в Тверской области.

Главу оборонного ведомства особенно интересовал вопрос импортозамещения. В этом Минобороны может помочь продукция технопарка - комплектующие и системы для различных видов транспорта.

Шойгу показали, например, автоматизированную систему контроля горючего в Вооруженных силах. Также ему был продемонстрирован противопожарный датчик на новых физических принципах. Он обнаруживает дым в 50-100 раз эффективнее, чем классические пожарные извещатели.

Министр высоко оценил производственный потенциал Промтехнопарка «КСК» - в данный момент дам действуют 8 современных производств, в которых задействовано более тысячи человек.