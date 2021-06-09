Шойгу проинспектировал Военную академию ВКО в Твери
В академии ведется серьезная научная работа, есть современные наработке в области воздушно-космической обороны, а также патенты. Об этом министру обороны доложил главком ВКС, генерал-полковник Сергей Суровикин.
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Сергей Шойгу проинспектировал организацию учебного процесса и состояние учебно-материальной базы Военной академии воздушной обороны в Твери.
В академии ведется серьезная научная работа, есть современные наработке в области воздушно-космической обороны, а также патенты. Об этом министру обороны доложил главком ВКС, генерал-полковник Сергей Суровикин.
Шойгу осмотрел учебно-тренажерные комплексы. Они позволяли имитировать работу командных пунктов ПВО и ПРО, тренироваться эксплуатировать системы предупреждения о ракетном нападении и системы контроля космического пространства.
Помимо этого, глава Минобороны ознакомился с научными разработками курсантов и слушателей.