Главконтроль усилил меры по отслеживанию соблюдения масочного режима в Москве

С 9 июня в Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и прочих мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

«С сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и метрополитене, торгово-развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан. За нарушение установленных законодательством требований будет установлен штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей», - заявил Данчиков.

Министр отметил, что будет также усилен контроль за организациями и проводиться контрольные мероприятия. Особое внимание будет уделено проверке торговых центров, мест общественного питания и ночным клубам. При выявлении нарушений юрлицам грозит штраф от 300 тысяч рублей.

Данчиков напомнил, что в столице развернуты пункты вакцинации для всех желающих и призвал жителей города воспользоваться этим инструментом борьбы с коронавирусом.