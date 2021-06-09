Стрельба в движении и гонка на время: в Алабино прошли соревнования военной полиции

Зрелищная гонка патрулей прошла на подмосковном полигоне Алабино в рамках конкурса АрМИ «Страж порядка».

Команды военных полицейских разыграли эпизод с задержанием условных нарушителей. В погоне они продемонстрировали посадку в автомобиль в условиях боя, экстремальное вождение и умение точно стрелять в движении.

По итогам всеармейского этапа лучшие команды попадут в сборную, чтобы представить страну на международном конкурсе в августе этого года.