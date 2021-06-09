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Очень маневренный: командир летной группы Ка-52 рассказал об управлении вертолетом

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
14:09 09.06.2021
Ка-52 «Аллигатор» - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командир летной группы вертолетов Ка-52 «Аллигатор» Дмитрий Смирнов рассказал корреспонденту «Звезды» Виктории Косогляденко об особенностях управления машиной.

«Он очень маневренный, сделан для нанесения ударов, для достижения высокой маневренности. Даже в конкурсе на этапе проверки техники пилотирования у него есть сложности в достижении идеального результата. Очень точный объективный контроль, из-за этого не получится что-то скрыть, "замазать", результат достигается филигранной техникой пилотирования», - поделился Смирнов.

Он отметил, что управление группой вертолетов требует высокой подготовки от летчика.

«Когда летал ведомым, следовал командам ведущего и держал строй, больше от меня ничего не требовалось, кроме как в цель попадать. Сейчас добавилось принятие решений, построение маневра для атаки, выбор тактики поиска объекта. Всегда есть новые нюансы, мы прогрессируем, более сложные задачи доверяют», - добавил Смирнов.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан на базе ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». В отличие от последнего, это двухместная машина.

Ка-52 - современный ударный вертолет, построенный по соосной схеме винтов. Ее плюсы - возможность не использовать рулевой винт, а значит, отсутствие необходимости тратить на него мощность двигателя. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что упрощает коммуникацию и позволяет более эффективно использовать эту машину в качестве командной.

Еще одной уникальной особенностью Ка-52 являются катапультируемые кресла экипажа. При этом происходит отстрел лопастей.

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