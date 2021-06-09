Шойгу: предприятия ОПК Тверской области получат 3,4 млрд руб на госконтракты

Оборонные предприятия Тверской области получают на реализацию госконтрактов в интересах Минобороны РФ 3,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с губернатором области Игорем Руденей.

«В интересах Минобороны в Тверской области реализуются десятки долгосрочных контрактов. По итогам прошлого года региональными предприятиями освоено порядка четырех миллиардов рублей. В текущем году на выполнение госконтрактов запланировано выделить 3,4 миллиарда рублей», - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи, которая состоялась на территории Тверского суворовского училища.

Глава военного ведомства РФ отметил, что Тверская область вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение армии современной техникой. Между военным ведомством и областью налажено плодотворное взаимодействие по многим направлениям.

«Основной объем государственных заданий в интересах Минобороны выполняют Тверской вагоностроительный завод и НИИ "Центрпрограммсистем"», - уточнил министр.

По его словам, благодаря усилиям руководства области здесь планомерно решаются вопросы трудоустройства членов семей военнослужащих, предоставления их детям мест в детских садах и школах. А также обеспечения жильем личного состава и гражданского персонала ВС РФ.