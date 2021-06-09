В постройках, из-за которых произошел расстрел в Адлере, в 2018 году был пожар, где погибли 11 человек

В постройках в Адлере, из-за которых сегодня, 9 июня, произошел расстрел, в 2018 году случился пожар. Его жертвами стали одиннадцать человек.

Площадь возгорания тогда составила 300 квадратных метров. В тушении были задействованы 62 человека, а также привлечены 19 единиц техники.

Сами эти строения немного позднее суд призвал самовольными - они подлежали сносу.

Сегодня, 9 июня, на улице Просвещения произошла перестрелка. В результате произошедшего погибли два сотрудника ГУФССП России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечается, судебные приставы приехали к мужчине с судебным постановлением - хозяин открыл по сотрудникам огонь.