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В постройках, из-за которых произошел расстрел в Адлере, в 2018 году был пожар, где погибли 11 человек

Алена Миронова
14:00 09.06.2021
Три года назад в постройках, из-за которых сегодня, 9 июня, произошел расстрел в Адлере, случился пожар. Его жертвами стали 11 человек.
В постройках, из-за которых произошел расстрел в Адлере, в 2018 году был пожар, где погибли 11 человек
© Фото: Игорь Онучин, РИА Новости
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В постройках в Адлере, из-за которых сегодня, 9 июня, произошел расстрел, в 2018 году случился пожар. Его жертвами стали одиннадцать человек.

Площадь возгорания тогда составила 300 квадратных метров. В тушении были задействованы 62 человека, а также привлечены 19 единиц техники.

Сами эти строения немного позднее суд призвал самовольными - они подлежали сносу.  

Сегодня, 9 июня, на улице Просвещения произошла перестрелка. В результате произошедшего погибли два сотрудника ГУФССП России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в ведомстве. 

Как отмечается, судебные приставы приехали к мужчине с судебным постановлением - хозяин открыл по сотрудникам огонь.

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