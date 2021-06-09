«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования

Покинувшая всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда - 2021» на этапе отбора Арина Колитеевская стала одной из тех, кого земляки и зрители со всей России вернули в финал. Теперь ей предстоит исполнить песню в дуэте со звездой уже вне конкурсного состязания.

Оценить решение жюри во время своего первого выступления Арина затруднилась, отметив, что, видимо, выбранная ею аранжировка известной песни Константина Меладзе «Опять метель» пришлась экспертам не по душе. Однако вскоре ее обрадовали тем, что на этом все не заканчивается - теперь она споет вместе с Владимиром Пресняковым-младшим его композицию «Странник». Это выступление станет первым случаем, когда он исполнит ее дуэтом с девушкой.

«Я показала свое видение этой песни, но жюри это не оценило. Зато зритель все чувствует, все слышит, все понимает. Благодаря этому я снова вернулась на проект и в финале я пою песню вместе с Владимиром Пресняковым», - поделилась исполнительница.

Смотрите финал всероссийского вокального конкурса «Новая звезда - 2021» в воскресенье, 13 июня, в 21.00. Это будет не просто битва лучших вокалистов страны, но и масштабное красочное шоу, где в режиме живого звука зрители услышат не только абсолютно новые песни, написанные лучшими композиторами специально для участников проекта, но и любимые хиты не только Владимира Преснякова, но и Наргиз Закировой, Дмитрия Маликова, Ирины Дубцовой, группы «Самоцветы» и не только. В финале председатель жюри Максим Дунаевский назовет имя самого сильного вокалиста страны по версии «Новой звезды - 2021».