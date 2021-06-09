Экс-президент Украины Янукович и его сын выиграли суд против Совета ЕС
Бывшему главе страны удалось оспорить продление заморозки своих активов, которое было осуществлено в 2019 году с подачи авторитетной европейской организации.
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Экс-главе Украины Виктору Януковичу и его сыну Александру удалось доказать в суде, что в Совете ЕС были нарушены их права, после того как там в 2019 году продлили заморозку их финансовых активов.
Как пишет ТАСС, бывший президент Украины выиграл суд против Совета ЕС в Суде общей юрисдикции.
«Суд аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича», - говорится в решение суда.
В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер.