Экс-президент Украины Янукович и его сын выиграли суд против Совета ЕС

Экс-главе Украины Виктору Януковичу и его сыну Александру удалось доказать в суде, что в Совете ЕС были нарушены их права, после того как там в 2019 году продлили заморозку их финансовых активов.

Как пишет ТАСС, бывший президент Украины выиграл суд против Совета ЕС в Суде общей юрисдикции.

«Суд аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича», - говорится в решение суда.

В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер.