Замглавы Минобороны Евкуров проверил новые тренажерные комплексы в Сызрани

Сызранский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» посетил замминистра обороны, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он проверял новые вертолетные тренажерные комплексы.

Среди этих комплексов - автоматизированные обучающие системы летного состава вертолета Ми-8АМТШ и «Ансат-У», а также обучающие системы для инженерно-технического состава вертолета «Ансат-У». Кроме этого, имеется тренажерный комплекс вертолетом соосной и одновинтовой схем для первоначального обучения.

Окончательная установка и введение комплексов в работу были обеспечены в конце мая текущего года.

«Современные учебно-тренировочные комплексы позволяют существенно повысить эффективность освоения курсантами летной программы, осуществить подготовку летного состава к выполнению различных задач в воздухе, а также отработать действия экипажа в нештатных ситуациях», – отметил Евкуров.

Сами комплексы полностью имитируют вертолетную кабину и органы управления. Вместо фонаря и иллюминаторов - экраны высокой четкости. Они реалистично отражают картину полета.