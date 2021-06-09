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Замглавы Минобороны Евкуров проверил новые тренажерные комплексы в Сызрани

Тимур Шерзад
13:28 09.06.2021
Сами комплексы полностью имитируют вертолетную кабину и органы управления. Вместо фонаря и иллюминаторов - экраны высокой четкости. Они реалистично отражают картину полета. 
Замглавы Минобороны Евкуров проверил новые тренажерные комплексы в Сызрани
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Сызранский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» посетил замминистра обороны, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Он проверял новые вертолетные тренажерные комплексы.

Среди этих комплексов - автоматизированные обучающие системы летного состава вертолета Ми-8АМТШ и «Ансат-У», а также обучающие системы для инженерно-технического состава вертолета «Ансат-У». Кроме этого, имеется тренажерный комплекс вертолетом соосной и одновинтовой схем для первоначального обучения. 

Окончательная установка и введение комплексов в работу были обеспечены в конце мая текущего года. 

 «Современные учебно-тренировочные комплексы позволяют существенно повысить эффективность освоения курсантами летной программы, осуществить подготовку летного состава к выполнению различных задач в воздухе, а также отработать действия экипажа в нештатных ситуациях», – отметил Евкуров.

Сами комплексы полностью имитируют вертолетную кабину и органы управления. Вместо фонаря и иллюминаторов - экраны высокой четкости. Они реалистично отражают картину полета. 

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