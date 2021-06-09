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Диетолог назвала самые калорийные фрукты

Алена Миронова
13:38 09.06.2021
Врач-диетолог, специалист по ЛФК, health-инвестор Ольга Шмелева рассказала, какие фрукты считаются самыми калорийными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Creativ Studio Heinemann, imageBROKER, Globallookpress
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Фрукты обладают целым рядом полезных свойств, однако с точки зрения калорийности тем, кто следит за фигурой, необходимо быть осторожными с приемом в пищу некоторых их видов. О самых калорийных фруктах «Звезде» рассказала врач-диетолог, специалист по ЛФК, health-инвестор Ольга Шмелева.

Эксперт отметила, что у всех фруктов приблизительно одна калорийность - 40-50 килокалорий в 100 граммах.

«Я назову только те, которые выбиваются из этого ряда. Это, конечно, бананы, инжир, немножко больше гранат, виноград, облепиха. Это те фрукты, ягоды, которые выбиваются из этого списка. Остальные все - калорийность в принципе одна и та же, в районе 40-50», - подчеркнула диетолог.

Шмелева добавила, что следует учитывать, что зачастую в летний период мы едим фрукты «как семечки» - в этом случае вес можно набрать, особенно в вечерние часы. 

«Те же самые 500 килокалорий уже с добавлением идут к суточной норме. А если мы еще днем перебрали немножко гамбургером и так далее, вот вам, пожалуйста, суточная норма - 1800 у женщин, приблизительно, а вот вам, пожалуйста, плюс сразу же почти 200-500 килокалорий», - предупредила эксперт.

Резюмируя, диетолог обратила внимание на то, что совсем нет риска в зелени и овощах. К примеру, у огурцов и помидоров низкая калорийность - 15-20 килокалорий, однако их много съесть не получится. У фруктов же калорийность в два раза выше, однако не настолько высокая, как, например, у круп или же у масла, однако съесть их можно уже, напротив, в большом количестве.

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