Начальники генштабов армий СНГ обсудят учения объединенной системы ПВО
В заседании участвуют делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и секретариата Совета министров обороны СНГ.
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Начальники Генеральных штабов Вооруженных сил СНГ обсудят совместные учения объединенной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
На заседании, которое проходит в Санкт-Петербурге сегодня, 9 июня, также будет обсуждаться военно-политическая обстановка, построение воздушно-космической обороны, военное сотрудничество. Также участники встречи обменяются опытом борьбы с COVID-19.