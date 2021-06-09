Бронетанковый завод в Армавире отгрузил Минобороны партию БТР-82АМ

Бронетанковый ремонтный завод в Армавире Краснодарского края (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках гособоронзаказа отгрузил Минобороны первую в 2021 году партию отремонтированных бронетранспортеров БТР-82АМ.

«В ходе капитального ремонта БТР-82АМ все узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части и электроспецоборудования восстановлены в соответствии с требованиями ремонтной документации, комплектующие заменены на новые, что позволило восстановить ресурс машин до требуемого уровня. Часть запасных частей изготовлена силами предприятия», - сообщил заместитель управляющего директора предприятия Константин Тарасов.

Отремонтированная бронетехника под контролем военных представителей МО РФ прошла все ходовые и огневые испытания.