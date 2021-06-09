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Гинцбургу, Логунову и Борисевичу присудили госпремию за создание вакцины «Спутник V»

Алена Миронова
11:36 09.06.2021
Директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову, а также начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу присудили государственную премию в области науки и технологий за 2020 год.
Гинцбургу, Логунову и Борисевичу присудили госпремию за создание вакцины «Спутник V»
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Государственную премию России в области науки и технологий за 2020 год указом президента присудили создателям вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Премия досталась главе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову, а также начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу. 

Обладателями государственных премий стали также два коллектива ученых. Санкт-Петербургские исследователи Евгений Александров и Валерий Запасский награждены за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть использованы, в том числе, и в производстве квантовых компьютеров. 

Премию также присудили ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи - академику РАН Евгению Чойнзонову, члену-корреспонденту РАН Игорю Решетову и Садулле Абакарову.

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