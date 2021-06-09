Гинцбургу, Логунову и Борисевичу присудили госпремию за создание вакцины «Спутник V»

Государственную премию России в области науки и технологий за 2020 год указом президента присудили создателям вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Премия досталась главе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову, а также начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.

Обладателями государственных премий стали также два коллектива ученых. Санкт-Петербургские исследователи Евгений Александров и Валерий Запасский награждены за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть использованы, в том числе, и в производстве квантовых компьютеров.

Премию также присудили ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи - академику РАН Евгению Чойнзонову, члену-корреспонденту РАН Игорю Решетову и Садулле Абакарову.