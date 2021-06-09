Армия Главы штабов Вооруженных сил СНГ почтили в Петербурге память погибших в ВОВ Андрей Аркадьев Возложение состоялось перед заседанием начальников вооруженных соединений стран СНГ, которое проходит в среду. © Фото: Ninaras, Wikimedia Читайте нас на: Начальники штабов вооруженных соединений стран Содружества Независимых Государств (СНГ) возложили цветы к монументу «Родина-мать» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает Минобороны России. «Военнослужащие роты Почетного караула установили гирлянду на пьедестал памятника. Генерал армии Валерий Герасимов совместно с главами иностранных военных делегаций возложили цветы к монументу "Родина-мать"», - говорится в сообщении. Возложение состоялось перед заседанием начальников вооруженных соединений стран СНГ, которое проходит в среду в Петербурге. В ходе заседания главы делегаций обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в мире и обсудят комплекс вопросов военного сотрудничества, представляющих взаимный интерес. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика