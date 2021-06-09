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Телефонные мошенники ежемесячно похищают у россиян от 3,5 до 5 миллиардов рублей

Валентина Пескова
11:02 09.06.2021
Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Телефонные мошенники ежемесячно похищают у россиян от 3,5 до 5 миллиардов рублей
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress
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Некоторые россияне по-прежнему слишком доверяют телефонным звонкам, которые раздаются у них якобы «из банка» или - как теперь поменяли тактику все те же аферисты - «из правоохранительных органов». По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, ежемесячно граждане РФ самостоятельно отдают в руки телефонных «клоунов-мошенников» от 3,5 до 5 миллиардов нажитых ими трудовых доходов.   

Согласно статистике, пояснил банкир, из одного мошеннического колл-центра в среднем совершается от трех до семи тысяч звонков. При этом дозвониться до абонентов удается лишь в половине случаев, и то только 1% звонков оказывается удачным в плане «улова» для злоумышленников.

Несмотря на это, средний успешный чек по мошеннической операции составляет около 8 000 рублей. В 84% случаев злоумышленники связываются с потенциальными жертвами своих афер по телефону, при этом персональные данные граждан РФ им удается раздобыть на теневом рынке, где «торгуют» такой информацией, пишет РИА Новости.

Так в руки аферистов попадает информация скомпрометированных баз данных внешних сервисов - доставки товаров, государственных учреждений и интернет-магазинов, где часто пользователи должны ввести о себе анкетные данные. А на другой части площадок можно отыскать и данные банковских карт клиентов различных финансовых учреждений.

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