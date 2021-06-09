Наследие войны: калининградские водолазы МЧС очищают Балтику от немецких снарядов

На поверхность опасные находки поднимают по несколько штук и максимально деликатно переносят на катер, в ящик с песком. Водолазы меняются каждый час. Работа тяжелая и и опасная, снаряды лежат на дне Балтийского моря уже почти 80 лет.

«Вес снаряда, если взять самый большой, 49 килограмм, и ил, который на нем, можно еще 20 килограмм прибавить. Его приходится подотчистить, чтобы можно было потом ломом аккуратненько оторвать. Иногда получается так, что, когда отрываешь, там взрыватель на таком вот расстоянии находится», - прокомментировал Захар Батурин, старший инструктор-водолаз центра спасательных операций особого риска «Лидер».

Все снаряды - немецкого производства. Предположительно, в последние месяцы войны гитлеровцы пытались перебросить боеприпасы на Земландский полуостров для укрепления обороны крепости Пиллау. До цели баржа с оружием не дошла, затонув где-то недалеко от входа в морской канал. Точное место удалось установить только спустя десятилетия.

Расстояние до берега в этом месте чуть больше километра. Прямо перед нами городской пляж города Балтийска. А это навигационный знак, нанесенный на все морские карты - затонувшее судно. Здесь, на глубине 17 метров, до сих пор находятся десятки тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной.

Масштабные работы по разминированию баржи проводятся не первый год. На поверхность уже поднято около пятнадцати тысяч боеприпасов разного калибра. Сколько еще осталось, не могут оценить даже специалисты - видимость на дне почти нулевая.

«Сам каркас баржи он тоже расколот на две части и соответственно. Пока понимания точного, сколько всего там боеприпасов, у нас нет. Мы будем работать, пока не поднимем все на поверхность и не утилизируем установленным порядком», - отметил Станислав Парфенов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Калининградской области

И подобный подводный объект на учете специалистов МЧС не один — их десятки. Опасные для судоходства и экологии, с боеприпасами на борту и без.

«У нас еще есть объекты, которые находятся чуть поглубже, там тоже имеется артиллерийское судно. Недалеко здесь тоже боезапас, ну, калибра поменьше, конечно, но тоже с боезапасом», - рассказал Владимир Кривоносов, старший водолазный специалист поисково-спасательного отряда по Калининградской области.

Сейчас на Балтике установилась ясная, безветренная погода, и каждый день специалисты сводного отряда МЧС России стараются использовать по максимуму. Все поднятые на поверхность снаряды для последующей утилизации перевозят на ближайший безлюдный участок берега, но даже сюда - со всеми предосторожностями.

На все про все только несколько летних месяцев. С приближением осени и сезона штормов работы по разминированию снова придется приостановить.