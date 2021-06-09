В стране и мире Бывший сотрудник Пентагона рассказал об отключавших ядерные объекты НЛО Алена Миронова Бывший глава секретной программы Пентагона AATIP Луис Элизондо рассказал, как неизвестные воздушные явления отключали государственные ядерные объекты. © Фото: defense.gov Читайте нас на: НЛО «отключали» американские ядерные объекты. Об этом заявил бывший глава секретной программы Пентагона AATIP Луис Элизондо. «В нашей стране были инциденты, когда неизвестные воздушные явления (НЛО. - Прим. ред.) вмешивались и фактически отключали наш ядерный потенциал», - передает Washington Post слова Элизондо. По словам мужчины, существуют данные, которые свидетельствуют о том, что в других государствах неизвестные воздушные явления вмешивались в ядерные технологии и фактически включали их. Он добавил, что на сегодняшний день есть много оснований предполагать, что у НЛО существует интерес к ядерным технологиям, а также «даже возможность вмешиваться в эти ядерные технологии». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика