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Бывший сотрудник Пентагона рассказал об отключавших ядерные объекты НЛО

Алена Миронова
11:19 09.06.2021
Бывший глава секретной программы Пентагона AATIP Луис Элизондо рассказал, как неизвестные воздушные явления отключали государственные ядерные объекты.
Бывший сотрудник Пентагона рассказал об отключавших ядерные объекты НЛО
© Фото: defense.gov
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НЛО «отключали» американские ядерные объекты. Об этом заявил бывший глава секретной программы Пентагона AATIP Луис Элизондо.

«В нашей стране были инциденты, когда неизвестные воздушные явления (НЛО. - Прим. ред.) вмешивались и фактически отключали наш ядерный потенциал», - передает Washington Post слова Элизондо.

По словам мужчины, существуют данные, которые свидетельствуют о том, что в других государствах неизвестные воздушные явления вмешивались в ядерные технологии и фактически включали их. Он добавил, что на сегодняшний день есть много оснований предполагать, что у НЛО существует интерес к ядерным технологиям, а также «даже возможность вмешиваться в эти ядерные технологии».

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