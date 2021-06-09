Шойгу проинспектирует в Твери Суворовское училище и Военную академию воздушно-космической обороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Тверь, в ходе которой посетит Тверское суворовское военное училище и Военную академию воздушно-космической обороны (ВКО). Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны России.

«В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует организацию учебного процесса, состояние учебно-материальной базы и оснащение образовательных заведений Минобороны РФ в Твери», - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что Сергей Шойгу ознакомится с условиями учебы и быта воспитанников суворовского военного училища, а также спортивно-оздоровительной инфраструктурой образовательного учреждения. Министр также осмотрит объекты учебно-материальной базы Военной академии воздушно-космической обороны, где готовятся высококвалифицированные кадры для войск ПВО-ПРО.