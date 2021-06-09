Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Шойгу проинспектирует в Твери Суворовское училище и Военную академию воздушно-космической обороны

Андрей Аркадьев
10:47 09.06.2021
Глава военного ведомства проинспектирует организацию учебного процесса, состояние учебно-материальной базы и оснащение образовательных заведений Минобороны РФ.
Шойгу проинспектирует в Твери Суворовское училище и Военную академию воздушно-космической обороны
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Тверь, в ходе которой посетит Тверское суворовское военное училище и Военную академию воздушно-космической обороны (ВКО). Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны России.

«В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует организацию учебного процесса, состояние учебно-материальной базы и оснащение образовательных заведений Минобороны РФ в Твери», - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что Сергей Шойгу ознакомится с условиями учебы и быта воспитанников суворовского военного училища, а также спортивно-оздоровительной инфраструктурой образовательного учреждения. Министр также осмотрит объекты учебно-материальной базы Военной академии воздушно-космической обороны, где готовятся высококвалифицированные кадры для войск ПВО-ПРО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:36 В стране и мире
Гинцбургу присудили госпремию за создание вакцины «Спутник V»
10:29 В стране и мире
Видео
Лавров: у России нет завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена
09:53 В стране и мире
Видео
Губернатор: причиной пожара в больнице Рязани стал загоревшийся аппарат ИВЛ
09:31 В стране и мире
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
09:11 В стране и мире
Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море
Популярное
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Врач назвал главное правило эффективного похудения
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Врач рассказала, почему опасно лечить алкоголем отравления
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.