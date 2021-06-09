Лавров: представители Запада не готовы к честному диалогу с Россией

Проводить честный диалог, который основан на фактах, представители Запада сейчас не готовы. Причем не только с Россией, но и со многими другими странами. Об заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях».

«Они предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий», - заявил глава МИД РФ.

Как подчеркнул Лавров, Россия будет активно способствовать продолжению мирных перемен, «в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем».

Министр иностранных дел заявил, что российские дипломаты являются реалистами и не могут игнорировать упорное и агрессивное нежелание западных коллег признавать объективную действительность.

«Мы не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило», - добавил Сергей Лавров.

Министр пояснил, что Россия не может и не будет «подыгрывать» тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории.