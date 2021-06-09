Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Новейшая техника: десантники получили БМД-4М и БТР-МДМ в Ставрополе

Андрей Аркадьев
10:32 09.06.2021
Экипажи боевых машин успешно прошли двухмесячную переподготовку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Комплект новейшей бронетехники поступил на вооружение Воздушно-десантных войск в Ставрополе. Четыре десятка боевых машин нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» получил гвардейский десантно-штурмовой полк.

Скоро новинки будут обкатывать в полях. Для этого экипажи успешно прошли двухмесячную переподготовку. До конца года в рамках перевооружения ВДВ получат еще три комплекта бронированных «четверок».

БМД-4М - боевая машина десанта, является модернизированной версией БМД-4. Ее особенность - оригинальный силовой блок и ходовая часть заменены на серийные, применяемые на БМП-3, что позволяет сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию в войсках.

Экипаж БМД-4М - три человека. В качестве десанта БМД-4М перевозит до шести человек. Удобство стрельбы обеспечивается лазерным дальномером, приборами ночного видения, тепловизором и средством сопровождения цели.

Вооружение БМД-4М: 100-мм пушка 2А70; 30-мм автоматическая пушка 2А72; спаренный ПКМТ калибра 7,62; курсовой РПКС-74 калибра 5,45; ПТУР «Аркан», способный уничтожить практически любую мишень. В арсенал входит шесть дымовых шашек «Туча», способных обеспечить машине безопасный отход. Двигатель мощностью 500 л. с. позволяет развивать скорость до 65 км/ч.

БТР-МДМ «Ракушка-М» - многоцелевой десантный модернизированный бронетранспортер. Предназначен для повышения мобильности сил десанта и их быстрой переброски в нужный район. Бронетранспортер способен плавать и ездить по пересеченной местности. На шоссе машина разгоняется до 70 км/ч и способна без дозаправки перевезти 13 десантников на расстояние до 500 км. Кроме того, «Ракушка» отлично подходит для доставки боеприпасов, запчастей для боевой техники и горюче-смазочных материалов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:29 В стране и мире
Видео
Лавров: у России нет завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена
09:53 В стране и мире
Видео
Губернатор: причиной пожара в больнице Рязани стал загоревшийся аппарат ИВЛ
09:31 В стране и мире
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
09:11 В стране и мире
Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море
08:20 В стране и мире
Названа причина гибели людей при пожаре в рязанской больнице
Популярное
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Врач назвал главное правило эффективного похудения
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Врач рассказала, почему опасно лечить алкоголем отравления
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.