Все по-настоящему: мурманские нахимовцы проходят практику на БДК «Иван Грен»
Задача курсантов - научиться применять теоретические знания морского дела на практике, на реальном корабле, пусть и под присмотром опытных офицеров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ИВАН ГРЕН
У мурманских нахимовцев - летняя практика на большом десантном корабле «Иван Грен».
Задача курсантов - научиться применять теоретические знания морского дела на практике, на реальном корабле, пусть и под присмотром опытных офицеров.
Также курсанты знакомятся с корабельными профессиями, попробуют работать в различных боевых частях корабля, оказывать медицинскую помощь.