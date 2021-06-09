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Все по-настоящему: мурманские нахимовцы проходят практику на БДК «Иван Грен»

Тимур Шерзад
10:15 09.06.2021
Задача курсантов - научиться применять теоретические знания морского дела на практике, на реальном корабле, пусть и под присмотром опытных офицеров. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ИВАН ГРЕН
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У мурманских нахимовцев - летняя практика на большом десантном корабле «Иван Грен». 

Задача курсантов - научиться применять теоретические знания морского дела на практике, на реальном корабле, пусть и под присмотром опытных офицеров. 

Также курсанты знакомятся с корабельными профессиями, попробуют работать в различных боевых частях корабля, оказывать медицинскую помощь.

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