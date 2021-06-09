Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные и артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки

Две тактические группы кораблей соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России решают в Тихом океане плановые задачи боевой подготовки. В составе корабельной ударной группы действуют малые ракетные корабли (МРК) «Смерч» и Разлив». Малые противолодочные корабли (МПК) «Усть-Илимск» и «Холмск» выполняют боевые упражнения в составе противолодочной ударной группы.

В ходе учений по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника тактическая группа МРК провела стрельбу зенитными ракетами «Оса» по ракетам-мишеням «Саман», запущенным с малых противолодочных кораблей. Стрельба по воздушным целям велась также из артиллерийских установок.

После этого малые ракетные корабли выполнили пуски зенитных ракет по морской цели. В ходе выполнения боевого упражнения комплексами самообороны была поражена мишень, имитирующая малоразмерный корабль условного противника.