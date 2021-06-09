Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сирийские СМИ сообщили о ракетной атаке Израиля

Анна Берестовая
00:22 09.06.2021
В Сирии поступили сообщения от СМИ о ракетном обстреле.
Сирийские СМИ сообщили о ракетной атаке Израиля
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
Читайте нас на:

Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны государства  отражают ракетную атаку израильских военных сил. По информации СМИ, удар производится со стороны Ливана.

Как сообщается, взрывы можно услышать над столицей САР Дамаском.

Ранее Израиль объявил перемирие с Палестиной, обострение конфликта с которой случилось в начале мая текущего года. Две страны за это время успели развернуть полномасштабные боевые действия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:45 В стране и мире
Видео
Медведь выбрался на улицы города в Мытищах: видео
23:43 В стране и мире
Видео
Три человека пострадали при взрыве гранаты в Харькове
22:47 В стране и мире
Видео
Стройка на костях: в Ленобласти вели земляные работы на месте захоронения времен Войны
21:36 В стране и мире
Видео
«Меня ничего не остановит»: Макрон высказался о нападении на него в департаменте Дром
20:20 В стране и мире
В МИД РФ обвинили Зеленского в саботаже Минских соглашений
Популярное
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Врач назвал главное правило эффективного похудения
Видео
Четыре ТЭС взорвали в Англии во время футбольного матча
Врач рассказала, почему опасно лечить алкоголем отравления
Видео
«Похороненный» во времени: поисковики обнаружили истребитель «Аэрокобра» времен ВОВ в Курской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.