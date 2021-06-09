В стране и мире Сирийские СМИ сообщили о ракетной атаке Израиля Анна Берестовая В Сирии поступили сообщения от СМИ о ракетном обстреле. © Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны государства отражают ракетную атаку израильских военных сил. По информации СМИ, удар производится со стороны Ливана. Как сообщается, взрывы можно услышать над столицей САР Дамаском. Ранее Израиль объявил перемирие с Палестиной, обострение конфликта с которой случилось в начале мая текущего года. Две страны за это время успели развернуть полномасштабные боевые действия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика