Сирийские СМИ сообщили о ракетной атаке Израиля
В Сирии поступили сообщения от СМИ о ракетном обстреле.
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Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что средства противовоздушной обороны государства отражают ракетную атаку израильских военных сил. По информации СМИ, удар производится со стороны Ливана.
Как сообщается, взрывы можно услышать над столицей САР Дамаском.
Ранее Израиль объявил перемирие с Палестиной, обострение конфликта с которой случилось в начале мая текущего года. Две страны за это время успели развернуть полномасштабные боевые действия.