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На Северном флоте началась подготовка к масштабным учениям по защите морских рубежей России в Арктике

Алена Миронова
09:51 08.06.2021
Всего в учениях примут участие около 10 вертолетов и самолетов, более 20 боевых кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий», а также подводные лодки.
На Северном флоте началась подготовка к масштабным учениям по защите морских рубежей России в Арктике
© Фото: ТРК "Звезда"
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На Северном флоте началась подготовка к участию в масштабных учениях разнородных сил по защите морских рубежей России в Арктике.

Учения начнутся в среду, 9 июня, в акватории Баренцева моря и будут проходить в течение нескольких дней под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. 

Важная роль в учениях отведена экипажам вертолетного полка, летчикам, отобранным по профессиональным навыкам и уровню подготовки для выполнения поставленных задач. Они отработают ряд совместных маневров с разнородными противолодочными силами, в частности поиск подводной лодки условного противника, ведение воздушной разведки. 

Всего в учениях примут участие около 10 вертолетов и самолетов, более 20 боевых кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий», а также подводные лодки. 

На разных этапах учения военные моряки будут взаимодействовать с авиацией, решать задачи по охране и обороне отряда боевых кораблей от неприятельских подводных лодок. А на завершающем этапе состоятся боевые стрельбы.

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