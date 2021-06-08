На Северном флоте началась подготовка к масштабным учениям по защите морских рубежей России в Арктике

На Северном флоте началась подготовка к участию в масштабных учениях разнородных сил по защите морских рубежей России в Арктике.

Учения начнутся в среду, 9 июня, в акватории Баренцева моря и будут проходить в течение нескольких дней под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

Важная роль в учениях отведена экипажам вертолетного полка, летчикам, отобранным по профессиональным навыкам и уровню подготовки для выполнения поставленных задач. Они отработают ряд совместных маневров с разнородными противолодочными силами, в частности поиск подводной лодки условного противника, ведение воздушной разведки.

Всего в учениях примут участие около 10 вертолетов и самолетов, более 20 боевых кораблей во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий», а также подводные лодки.

На разных этапах учения военные моряки будут взаимодействовать с авиацией, решать задачи по охране и обороне отряда боевых кораблей от неприятельских подводных лодок. А на завершающем этапе состоятся боевые стрельбы.