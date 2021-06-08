В Белом доме заявили о неправильно истолкованных Киевом словах Байдена

В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома решили внести ясность после того, как прочитали комментарий, который дали в пресс-службе главы Украины по итогам вчерашнего разговора президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как пишет портал Axios, в США заявили, что Киев неверно передал фразу президента США о том, что он будет добиваться и содействовать вступлению Украины в НАТО.

«Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», - сообщили в Совете Безопасности Белого дома.

По версии, опубликованной Киевом, президент Джо Байден «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО». Белый дом назвал данный опубликованный контекст результатов телефонных переговоров «изначально противоречивым».

В Вашингтоне заявили, что отрицают такое заявление украинской стороны, и глава американской администрации не высказывался в поддержку такого шага во время разговора с президентом Украины. Одновременно с этим в Белом доме отказались комментировать, поддерживает ли президент США идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.

Ранее в Кремле рассказали о деталях планируемой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Как заявил пресс-секретарь российского лидера, предложения о месте проведения мероприятия в Женеве уже есть, но данные варианты пока не окончательные.