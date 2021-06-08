Врач рассказала, могут ли головные уборы вызвать рак в жару

Во время сильной жары во избежание теплового удара следует использовать головной убор. О том, могут ли головные уборы вызвать рак в жару, «Звезде» рассказала дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

«Если краска носит токсичные различные вещества, то, конечно, первое, с чем мы встретимся - с контактным аллергическим дерматитом. Второе, конечно, длительность ношения. Если это какой-то полиэстер, который испаряется под высокой температурой, под солнцем, а сейчас это вполне возможно, испарение. Говорят о том, что различные вот эти полиэстеры.. Ну я точно вам не могу сказать, надо смотреть все равно химию.. Они могут быть онкогенными..То есть они могут спровоцировать развитие рака. Вполне возможно», - отметила врач.

Эксперт, однако, заметила, что вдыхать активно эти токсические вещества никто не будет, поскольку головные уборы в основном носятся на улице, где достаточно хорошая проветриваемость.

«Поэтому здесь это на уровне такого ну нереального предположения, что может быть, потому что все-таки если вы дома будете носить и постоянно дышать, вполне может быть какая-то есть вероятность», - объяснила дерматолог.

Резюмируя, врач отметила, что в отношении дерматологии можно получить лишь контактные аллергические дерматиты. Также эксперт призвала быть особенно осторожными при покупке головных уборов для детей.