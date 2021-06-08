Автомобиль въехал в движущийся поезд в Иркутской области
На станции Ручей в Усть-Кутском районе Иркутской области легковой автомобиль столкнулся с движущимся грузовым поездом.
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Во вторник, 8 июня, на станции Ручей в Усть-Кутском районе Иркутской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузового поезда.
По имеющимся данным, на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде легковой автомобиль въехал в движущийся поезд. Машинист применил экстренное торможение. Об этом сообщается на сайте ВСЖД.
По сообщениям местных СМИ, 24-летний водитель автомобиля скончался на месте, 20-летнюю пассажирку госпитализировали.