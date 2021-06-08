В Керчи из-за дождей подтопило часть трассы «Таврида»

Трасса «Таврида» из-за сильных ливней накануне частично ушла под воду в районе Керчи. Проливные дожди привели в тому, что подтопленным оказался участок дороги длиной в полкилометра, в результате чего образовалась внушительная пробка.

Обе полосы скрылись под водой, уровень которой местами достигал высоты отбойника. Водители сложный участок буквально «проплывали» по трассе, из-за чего скорость движения резко снизилась. Другие ориентировались по ситуации и в срочном порядке искали объездные пути. Спустя полчаса вода естественным образом ушла через ливнесток.

Похожая обстановка сложилась и в самой Керчи - там сильно затопило дороги и несколько улиц: вода стояла на проезжей части до самого вечера.