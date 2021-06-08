В Карачи вспыхнули массовые народные беспорядки

Многомиллионный мегаполис Карачи в Пакистане охвачен огнем. На улицы вышли тысячи протестующих, которые устраивают рукотворные «стихийные бедствия» - люди поджигают автомобили, разбивают витрины магазинов, разламывают рекламные щиты и сдирают с них надписи.

Тысячи протестующих граждан - это проживающие в Пакистане народы белуджи и синдхи. Несмотря на разную веру, обычаи и язык, - они объединились, чтобы выступить против насильственного захвата своих земель.

Как пишут местные газеты, вспышку народного гнева вызвала одна из крупных частных компаний, которую поддерживает пакистанское правительство. Предприятие готовит большой проект по строительству элитного жилья. Согласно плану, разработчики предполагают снести для застройки несколько деревень коренных народов. Активисты протеста объявили, что ни в коем случае этого не допустят.