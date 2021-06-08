Во Владивостоке мужчина на параплане пролетел над Золотым мостом
Над Золотым мостом во Владивостоке пролетел парапланерист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: vdk.liberty_city, Instagram
Во Владивостоке любитель активного отдыха пролетел между вантами знаменитого Золотого моста.
Мужчина сразу стал героем дня в Сети - его запечатлели десятки автомобильных регистраторов. Кадры произошедшего опубликовали в Интернете.
Некоторые пользователи пошутили, что теперь это новый способ передвигаться по городу в час пик.