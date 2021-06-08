В стране и мире Во Владивостоке мужчина на параплане пролетел над Золотым мостом Алена Миронова Над Золотым мостом во Владивостоке пролетел парапланерист. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: vdk.liberty_city, Instagram Читайте нас на: Во Владивостоке любитель активного отдыха пролетел между вантами знаменитого Золотого моста. Мужчина сразу стал героем дня в Сети - его запечатлели десятки автомобильных регистраторов. Кадры произошедшего опубликовали в Интернете. Некоторые пользователи пошутили, что теперь это новый способ передвигаться по городу в час пик. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика