В стране и мире Посольство России в США прокомментировало учения Arctic Challenge Алена Миронова Российское посольство в США назвало учения Arctic Challenge провокационными. © Фото: defense.gov Читайте нас на: Российское посольство в США назвало учения Arctic Challenge провокационными. Об этом сообщается в аккаунте посольства в Twitter. «Не способствуют укреплению доверия в Европе. Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития #АрктическогоРегиона», - отмечается в сообщении. Учения Arctic Challenge проводятся один раз в два года. Впервые состоявшись в 2013 году, они входят в число крупнейших в Европе. Учения стартовали в понедельник, 7 июня, в воздушном пространстве трех государств - Норвегии, Финляндии и Швеции. Также участие принимают ВВС Великобритании, Германии, США, Дании и Нидерландов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика