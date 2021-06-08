В стране и мире Огонь, иди со мной: пожар в Иркутской области вызвал настоящий «апокалипсис» Валентина Пескова Из-за пылающего леса в Катаганском районе машины вынуждены пробираться по дороге сквозь горящий тоннель огня. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Верблюд в огне YouTube Читайте нас на: В Иркутской области автомобилисты вынуждены ехать по трассе в прямом смысле сквозь огонь. По-настоящему «апокалиптичными кадрами» поделились пользователи, которым пришлось буквально пробираться сквозь оранжевый тоннель огня в районе лесного пожара в Катаганском районе. По обеим сторонам дороги бушует пламя, видимость - практически нулевая: горят почти полторы тысячи гектаров леса. В районе действует режим ЧС. С огнем ведут борьбу более 60 человек и 12 единиц техники, к тушению привлечены специалисты Авиалесоохраны. Как видно по кадрам с воздуха, - очагов возгораний наблюдается сразу несколько. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика