Главу Бурятии оштрафовали за разведение костра для шашлыков в неположенном месте

Главное управление МЧС России по Бурятии оштрафовало главу республики Алексея Цыденова за разведение костра для шашлыков в неположенном месте. Об этом политик рассказал в Instagram.

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» — отмечается в сообщении.

Публикацию глава республики сопроводил фотографией костра, а также постановления о назначении административного наказания. В документе зафиксировано, что Цыденов «развел костер и использовал открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенном и оборудованном для этого месте в период действия особого противопожарного режима».

Глава республики опубликовал также и фото квитанции, судя по которому можно сделать вывод, что штраф в размере трех тысяч рублей уже оплачен.