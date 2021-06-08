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Главу Бурятии оштрафовали за разведение костра для шашлыков в неположенном месте

Алена Миронова
06:55 08.06.2021
ГУ МЧС России по Бурятии оштрафовало главу республики за разведение костра вне специально отведенного места.
Главу Бурятии оштрафовали за разведение костра для шашлыков в неположенном месте
© Фото: tsydenov_aleksey, Instagram
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Главное управление МЧС России по Бурятии оштрафовало главу республики Алексея Цыденова за разведение костра для шашлыков в неположенном месте. Об этом политик рассказал в Instagram.

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. МЧС оштрафовало за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно!» — отмечается в сообщении.

Публикацию глава республики сопроводил фотографией костра, а также постановления о назначении административного наказания. В документе зафиксировано, что Цыденов «развел костер и использовал открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенном и оборудованном для этого месте в период действия особого противопожарного режима».

Глава республики опубликовал также и фото квитанции, судя по которому можно сделать вывод, что штраф в размере трех тысяч рублей уже оплачен.

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