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Военнослужащие построят сразу семь мостов через реки в Тульской области

Анна Берестовая
05:52 08.06.2021
Российские военнослужащие начали строительство мостов между населенными пунктами Тульской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военным учения, а местным жителям - инфраструктура. В Тульской области подразделения материально-технического обеспечения начали строить сразу семь мостов через реки.

Помочь улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами командование попросил губернатор региона. Общая длина мостовых переходов составит более 250-ти метров.

Военнослужащие из Подмосковья и Нижегородской области уже доставили к месту работ прокатные балки. Первый мост будет готов 16-го июня. В операции задействованы почти сотня человек и 20 единиц тяжелой техники.

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