Армия Военнослужащие построят сразу семь мостов через реки в Тульской области Анна Берестовая Российские военнослужащие начали строительство мостов между населенными пунктами Тульской области. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Военным учения, а местным жителям - инфраструктура. В Тульской области подразделения материально-технического обеспечения начали строить сразу семь мостов через реки. Помочь улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами командование попросил губернатор региона. Общая длина мостовых переходов составит более 250-ти метров. Военнослужащие из Подмосковья и Нижегородской области уже доставили к месту работ прокатные балки. Первый мост будет готов 16-го июня. В операции задействованы почти сотня человек и 20 единиц тяжелой техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика