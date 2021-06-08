Федерация профсоюзов попросила Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратился к президенту России Владимиру Путину в письме с просьбой обратить внимание на ситуацию с индексацией выплат работающим пенсионерам. Шмаков отметил, что в организации озабочены затяжкой в реализации одного из поручений главы государства.

В письме председатель ФНПР указал, что, исходя из его слов, в правительстве страны не приняли ни одного проекта по данному вопросу и, при этом, не предложили своих вариантов. В связи с этим Шмаков призвал вмешаться лично российского лидера.

«Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров», - обозначил он.

Глава федерации отметил уверенность в принятии верного решения в данной непростой ситуации. Он также подчеркнул, что работающие пенсионеры должны получить невыплаченные им ранее средства и далее быть способными рассчитывать на индексацию пенсий.