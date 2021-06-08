Около сотни человек смогли посетить монастырь Амарас в Карабахе благодаря российским миротворцам

Российские миротворцы обеспечили безопасность посещения монастыря Амарас 98 паломникам и местным жителям. В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Так, военнослужащие российского миротворческого контингента накануне обеспечили безопасность посещения христианского монастыря Амарас, находящегося вблизи линии разграничения сторон. С каждым разом все больше людней прибывают сюда из города Степанакерт и близлежащих населенных пунктов.

«Я как настоятель монастыря, как священнослужитель очень благодарен за службу всем миротворцам, всем солдатам. После каждой литургии, каждого служения, на следующее служение еще больше паломников приезжают. Это я о том, что люди видят безопасность... Там, где висит российский флаг, там, где служат российские солдаты - там безопасно на 100 процентов. Как служитель церкви я очень благодарен вам за вашу службу, за вашу доброту и за то, что вы охраняете мир», - сказал настоятель монастыря Амарас Отец Гегард.

Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении он имел статус известного религиозного и культурного центра. После подписания соглашения о прекращении огня раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон.

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить эту святыню.