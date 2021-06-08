Глоток калорий: названы напитки, от которых нужно отказаться во время диеты

Даже низкокалорийные напитки порой могут быть не лучшим выбором для людей, пытающихся сбросить вес. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Специалист подчеркнула, что напитки являются частью рациона наряду с твердой пищей, поэтому их потребление должно разумно регулироваться.

Медик посоветовала отказаться от газировок, так как сладкие газировки являются калорийными, а альтернативные используют сахарозаменители, не дающие пользы организму. Также следует исключить пакетированные соки и ограничить свежевыжатые, так как на них идет большое количество фруктов, что не проходит бесследно.

«Если запивать еду чаем зеленым или черным, то возможна нехватка металлов: цинка, магния, железа, потому что в чае есть хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться», - добавила Нефедова в беседе с радио Sputnik.

Диетолог посчитала сомнительным употребление кофе для похудения, так как жиросжигательная функция данного напитка незначительна и не даст никакого волшебного эффекта. Специалист рекомендовала пить простую воду или воду с лимоном, если есть желание добавить в нее вкуса.