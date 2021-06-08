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Биолог рассказал, доберется ли морская слизь из Турции до российских курортов

Анна Берестовая
04:26 08.06.2021
Ученый объяснил, стоит ли ожидать в Крыму и Сочи «нашествия» морской слизи.
Биолог рассказал, доберется ли морская слизь из Турции до российских курортов
© Фото: Depo Photos Keystone Press Agency Globallookpress
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Жителям и гостям черноморских курортов России не стоит бояться «атаки» густой слизи, распространившейся в водах Мраморного моря к югу от Стамбула. Об этом рассказал старший научный сотрудник института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

Специалист объяснил, что Черное море является более пресным, из-за чего фитопланктон, ответственный за появление слизи, не сможет выжить еще на подходе к Босфору. По словам ученого, цветение воды сравнимых с Турцией масштабов могло бы произойти в России, только если бы начало развиваться с декабря.

Сапожников отметил, что морская слизь появляется как продукт цветения фитопланктона, который распространяет вокруг себя органику. Цветение дошло в Мраморном море до таких масштабов в связи с тем, что продолжалось даже в период теплой зимы. Кроме того, на распространение морских организмов повлияло качество сточных вод у турецкого побережья, в которые попадает все больше отходов, в частности из-за роста населения.

«Эти сточные воды, насыщенные органикой, богаты питательными веществами для роста микроводорослей в фитопланктоне — соединениями азота и фоcфора», - обозначил эксперт в интервью газете «Известия».

Ученый отметил, что морская слизь может быть опасна для людей в связи с тем, что является благоприятной средой для размножения всевозможных бактерий. В целом же такая слизь несет угрозу для всей морской экосистемы, так как поглощает запасы кислорода и забивает жабры и фильтрующие аппараты рыб и моллюсков.

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