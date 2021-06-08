Армия Вопреки непогоде: кадры полетов Ту-95МС в сложных метеоусловиях в Амурской области Анна Берестовая В Амурской области экипажи самолетов Ту-95МС отработали полеты в сложных метеоусловиях. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Амурской области на авиабазе «Украинка» экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили первые в летнем периоде обучения полеты. Тренировка состоялась в сложных метеорологических условиях. Отработка полетов осуществлялась с целью обучения молодого летного состава навыкам управления стратегическими ракетоносцами в условиях плохой видимости. В ходе выполнения полетных заданий летчикам приходилось ориентироваться только по бортовым приборам. Немаловажной особенностью летной смены стала учебная тренировка выполнения взлета и посадки на укороченную взлетную полосу в сложных метеорологических условия. В полетах приняли участие и опытные летчики - для совершенствования полученных ранее навыков и поддержания натренированности на высоком уровне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика