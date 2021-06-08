Фитотерапевт предупредил об опасности морковного сока

Фитотерапевт Сергей Турищев рассказал «Звезде», в чем заключается опасность морковного сока. По словам эксперта, если все время выпивать по полстакана или по стакану этого напитка, то может развиться так называемая доброкачественная желтуха.

«Каротин накапливается в клетках и человек желтеет», - объяснил специалист.

Турищев отметил, что в медицинской практике даже были описаны случаи смерти, связанные с данным симптомом.

«И у меня в отделении лежала раз девочка, которая увлекалась, пила все время морковный сок и вся желтая поступила. Ну, ничего, отмена - и все потом восстанавливается», - поделился опытом врач.

Турищев добавил, что подобные ситуации происходят не только в связи с морковным соком. Любое растение может быть вредным, если злоупотреблять им или употреблять в неправильных дозах.