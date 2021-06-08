Три человека пострадали при взрыве гранаты в Харькове

В Харькове в результате инцидента в Основянском районе на проспекте Гагарина пострадали три человека. Согласно предварительной информации, на месте произошел взрыв гранаты.

Полицейским сообщили о случившемся в 21:53 по местному времени. На место происшествия немедленно была направлена оперативная группа, а также медики - для помощи пострадавшим.

Известно, что один из пострадавших 2005 года рождения получил повреждения средней тяжести, состояние еще двух человек 2002 и 1988 годов рождения оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции в Twitter.

К настоящему моменту злоумышленника задержали. Сотрудники полиции продолжают расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.