МГУ вошел в число 80 лучших вузов мира по версии QS World University Rankings

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова оказался на 78-й позиции в рейтинге лучших мировых вузов QS World University Rankings. МГУ стал единственным российским высшим учебным заведением, вошедшим в ТОП-100.

В рейтинг также попали такие вузы, как СПбГУ, расположившийся на 242 месте, Новосибирский государственный университет с 246 местом, МГТУ имени Н.Э.Баумана - 281 место, а также ВШЭ и РУДН с 305 и 317 местами соответственно.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МГУ. Всего в оценке приняли участие 1300 вузов из 97 стран мира.