Террористы совершили за сутки 35 обстрелов в идлибской зоне деэскалации

В идлибской зоне деэскалации в Сирии террористы группировки «Джабхат ан-Нусра*» совершили 35 обстрелов. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.

В частности, в провинции Идлиб совершен 21 обстрел, в провинции Латакия – десять обстрелов, в провинции Алеппо - два, в провинции Хама – два.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано», - акцентировал Кулить.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам от аэродрома Метрас до Айн-Иса и обратно.

*Запрещенная на территории России террористическая группировка.